musica nova - Game

Zum Saisonauftakt 2024/2025 spielt das renommierte Aleph Gitarrenquartett Werke von Birke Bertelsmeier, Zeynep Gedizlioglu, Erika Vega, Markus Hechtle, Nicolaus A. Huber, Martin Smolka und Bernhard Lang.

Im vergangenen Jahr feierte das renommierte Aleph-Gitarrenquartett sein 30jähriges Bestehen und zeichnet sich seit seiner Gründung durch Experimentierfreude aus. Das „Aleph“ hat entscheidend dazu beigetragen, dass mit weiterentwickelten Spieltechniken für die Gitarre neue Klangwelten erschlossen werden konnten. Zum Jubiläum haben Komponistinnen und Komponisten Miniaturen komponiert, die nun auch in Reutlingen musiziert werden. Darunter die Bärenpolka (La polca de los osos) der mexikanischen Komponistin Erika Vega, die mit einer Uraufführung in der Disney Hall in Los Angeles für Aufsehen gesorgt hat, und GAME von Bernhard Lang, dessen Oper „Dora“ kürzlich an der Staatsoper Stuttgart mit großem Erfolg uraufgeführt und bejubelt wurde.

Aleph Gitarrenquartett

Andrés Hernández Alba

Tillmann Reinbeck

Wolfgang Sehringer

Christian Wernicke