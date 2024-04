Musical Aalen e. V. spielt »Frühlings Erwachen«

Die Schüler:innen Wendla, Melchior, Moritz und ihre Freund:innen sind ganz normale Jugendliche mit ganz normalen Problemen: Stress in der Schule, Konflikte im Elternhaus und im Freundeskreis – und die ersten aufkeimenden Frühlingsgefühle. Wendla und Melchior kommen sich bald immer näher, doch Moritz wählt ein anderes Schicksal... Das sexuelle Erwachen von Jugendlichen, Schwangerschaft und Abtreibung, Masturbation, Homosexualität, Suizid – Autor Frank Wedekind schreckte 1891 nicht davor, schwierige Themen zu verhandeln. Dabei spiegeln sie das ganz normale Erleben Jugendlicher wider. Und es ist wichtig, diesen Themen eine Bühne zu geben. 2006 wurde das Musical »Spring Awakening« in New York uraufgeführt. Mit acht Tonys ausgezeichnet, avancierte das Stück zum Kultmusical. Nun bringt der Musical Aalen e. V. das rockige Musical »Frühlings Erwachen« von Steven Sater und Duncan Sheik mit mehr als 20 Jugendlichen auf die Bühne. Das Stück wird für Jugendliche ab 13 Jahren empfohlen.

Musical Aalen e. V. wurde im September 2023 gegründet und hat das Ziel, Musicals im Amateurtheaterbereich mit Jugendlichen aus Aalen und der Region zu inszenieren. Entstanden ist der Verein auf der Grundlage eines Spielclubs der Musikschule und des Theaters der Stadt Aalen, der im Sommer 2023 Lionel Barts »Oliver!« in der Stadthalle auf die Bühne gebracht hat. Nach dem großen Erfolg der Produktion mit Gesang, Schauspiel, Tanz und Orchester entstand die Idee, die Arbeit in Form eines gemeinnützigen Vereins fortzuführen. Mit dem Stück »Frühlings Erwachen« setzt sich der Verein mit den Themen Sexualität, Druck, Selbstmordgedanken und Misshandlung auseinander und will diese auch in der Öffentlichkeit zur Diskussion stellen.

Sa. 15. Juni, So. 16. Juni, Sa. 22. Juni und So. 23. Juni, 19:30 Uhr, Weststadtzentrum, Aalen, musicalaalen.de