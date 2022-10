Musical and More in Concert

Rick & Westermann’s Musical and More stehen seit ihren erfolgreichen Gastspielen in Mosbach (Alte Mälzerei) und in Heilbronn für hochklassiges Musical.

Mit ihren wundschönen Stimmen haucht das Ensemble Highlights wie Tanz der Vampire, Elisabeth, Jekyll & Hyde, Cats, Mozart u.v.a.m. Leben ein und führte in der Vergangenheit für stets ausverkaufte Vorstellungen.

Zum 20-Jährigen Jubiläum werden die Hauptdarsteller, Sonja Westermann und Benjamin Rick im Rahmen eines Revival-Konzerts im fideljo vorbeischauen und ihr Repertoire aus bekannten und neuen Stücken präsentieren. Das zweistündige Programm besteht aus mitreißenden Duetten, die hautnah und ausdrucksstark präsentiert werden.