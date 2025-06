Musical "Bonnie und Clyde" am Schlossgymnasium Künzelsau

Leidenschaft, Verbrechen und Musik – das Schlossgymnasium präsentiert das packende Musical „Bonnie und Clyde“ in neuer Inszenierung!

Nach langer Musical-Tradition bringt das Schlossgymnasium im Sommer 2045 das fesselnde Musical „Bonnie und Clyde“ auf die Bühne. Die Premiere findet am 12. Juli 2025statt, weitere Aufführungen folgen am 13. und 14. Juli 2025. Das Musical basiert auf der wahren Geschichte des legendären Gangsterpaares Bonnie Parker und Clyde Barrow, die in den 1930er Jahren auf spektakuläre Weise Banken und Geschäfte ausraubten. Doch es geht um mehr als Kriminalität: Das Stück thematisiert auch die wirtschaftliche Not der Zeit und erzählt eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, die in einer dramatischen Schießerei ihr Ende findet. Mitreißende Musik, packende Szenen und ein beeindruckender Chor mit 67 Schülerinnen und Schülern machen die Inszenierung zu einem besonderen Erlebnis. Nach der erfolgreichen Aufführung 2007 kehrt das Musical mit frischem Bühnenbild, neuer Choreographie und talentierten Darstellern zurück.