Musical Dance: Eiskönigin

Wir wollen in die Welt von Elsa und Anna eintauchen und im Königreich Arendelle Eis, Frost und Schnee tänzerisch erleben. Musical Dance ist eine Mischung aus Jazz Dance, Modern Dance und anderen zeitgenössischen Tanzstilen. Show und Entertainment stehen im Mittelpunkt und die natürliche kindliche Bewegungsfreude wird zum Tanz. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.