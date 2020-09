Musical Deluxe – We Love Musicals

Wir sind stolz, Ihnen diese hochwertige Musicalshow wieder in Stuttgart mit neuen Künstlern und neuem Programm präsentieren zu können! Vier Superstars der Musicalszene aus dem deutschsprachigen Raum geben sich live die Ehre. Die Darsteller haben in verschiedenen Großproduktionen in den Hauptrollen mitgespielt und führen Sie durch einen unvergesslichen und einzigartigen Musicalabend.

Musical Deluxe ist die Show, in der Sie die Highlights der in Stuttgart, Hamburg und Wien aufgeführten Musicals präsentiert bekommen. Mit dieser besonderen Musicalgala treten Sie einen schwungvollen Streifzug durch die bekanntesten Musicals der Szene.

Mitwirkende:

Judith Caspari (Anastasia, Paramour,…)

Thomas Hohler (Ghost, Anastasia,…)

Nienke Latten (Aladdin, Der gestiefelte Kater,…)

Filippo Strocchi (Tanz der Vampire, Jesus Christ Superstar,…)