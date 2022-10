Musical Friends in Concert - Unplugged

Alle Musical-Liebhaber aufgepasst: Musical Friends in Concert kommt bereits das 3. Mal ins Konzerthaus Heidenheim! Das Konzertformat mit den Musical-Stars aus großen Produktionen wie Tanz der Vampire, Sister Act, Die Päpstin, Elisabeth, Aladdin und vielen mehr. Am 19. November 2022 mit dabei sind unter anderem LUCY SCHERER (Musical "Wicked"), RICHARD-SALVADOR WOLFF (Musical "Aladdin"), ZODWA SELELE (Musical "Sister Act"), ANJA WENDZEL (Musical "Tanz der Vampire"), STEFAN TOLNAI (Musical "Aladdin") und weitere. Am Flügel begleitet JANIS PFEIFER die Sängerinnen und Sänger. Erleben Sie einen unvergesslichen Abend im Konzerthaus Heidenheim mit stimmungsvollen und dramatischen Songs aus den schönsten Musicals.