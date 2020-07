Musical Gala

Das Landestheater Dinkelsbühl lädt Sie ein, einen heiter-turbulenten Abend mit den Musical-Darsteller*innen auf der Freilichtbühne zu verbringen!

Die Seefestspiele am Rothenburger Weiher konnten aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

Stattdessen laden wir Sie ein zu den beiden Zusatzvorstellungen auf der Freilichtbühne am Wehrgang. Ebenso romantisch, aber überdacht erklingen große Balladen, schmissige Hits und bewegende Musical-Hymnen.

Von großer Arie aus "Aida" bis hin zu "We will rock you" von Queen, das noch jeden Musikmuffel gepackt hat, ertönt im Juli alles, was das Herz begehrt - und bewegt!

Freuen Sie sich auf große Gefühle, lustige Einlagen und einen schillernden Conférencier, der Sie durch diesen Abend führt und das großartige Programm mit Witz und Charme für Sie aufbereitet!