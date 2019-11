Musical goes Christmas

„Ein Abend der Superlative ist es gewesen, mit einem Musik – und Lichtfeuerwerk, das tief berührte und bewegte. Da wurde geklatscht, geschnippt, gewippt, gesungen und getanzt und eine Woge der Empathie schien alles zu vereinen.“ schrieb die Rems-Zeitung über dieses Weihnachtskonzert der besonderen Art.

Wenn Sie also Lust haben auf etwas Vorweihnachtsflair und ein positiv berührendes Programm von wunderschönen Balladen bis hin zu schwungvollen, freudigen Weihnachtsliedern, sollten Sie sich dieses Konzert nicht entgehen lassen.

Maximilian Mann, der zur Zeit als Hauptdarsteller am Stuttgarter SI-Centrum zu sehen ist, hat in seiner Rolle als bezaubernder Dschinni in „Aladdin“ die Herzen seines Publikums bereits im Sturm erobert.

An diesem Abend wird er Sie verzaubern und mit seiner Moderation und einer schönen Auswahl beliebter traditioneller und internationaler Christmassongs in Weihnachtsstimmung versetzen, unterstützt von den Musikern der musicalpeople Band, die ihn und einen weiteren special guest in unplugged-Besetzung gewohnt einfühlsam und stilvoll begleiten.

Erleben Sie einen bewegenden Abend, nach welchem Sie Weihnachten kaum mehr erwarten können…