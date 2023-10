Musical Grimm! Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf

Im Rahmen der Musicalwerkstatt, einer Kooperation zwischen der Musikschule und dem Veranstaltungsring, präsentiert ein neu zusammengestelltes Ensemble das Musical von Peter Lund und Thomas Zaufke unter der Leitung von Birgit Hein (Regie), Anna Müller (Tanz) und Fabian Brandt (Gesang).

Das Rotkäppchen, das eigentlich Dorothea heißt, lebt in einem Dorf, das aus verschiedenen Märchenfiguren zusammengewürfelt ist: Mutter Geiß mit ihren Kindern, die drei kleinen Schweinchen und zudem noch der alte Hofhund Sultan mit seinem Sohn Rex. Alle eint die Angst vor dem Wald und dem darin lebenden Wolf. Genau dieser zieht das Rotkäppchen magisch an. Im Musical ist Grimm ein Aussteiger, und das Rotkäppchen ist von seiner freiheitsliebenden Art fasziniert und fühlt sich von ihm angezogen – was auf Gegenseitigkeit beruht.

Sie nimmt ihn, ziemlich verknallt, mit ins Dorf, um den Gerüchten über den Wolf ein Ende zu setzen. Allerdings scheinen sich die Dorfbewohner mit ihrem Märchen vom bösen Wolf ausgesprochen wohl zu fühlen und machen es Dorothea ziemlich schwer, sich durch das Dickicht von Vorurteilen zu kämpfen. Außenseitertum, Gut und Böse, Fake News- dieses Musical verarbeitet die Themen unserer Zeit auf seine ganz besondere Art.