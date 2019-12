Musical Hex in the City

Das aktuelle Musical-Projekt der Chorwerkstatt Neckartenzlingen lässt wieder alle Fassetten der Chormusik zum Leben erwachen. Mit Begeisterung sind alle Altersgruppen – zwei Kinderchöre, der Jugendchor, der Chor der Erwachsenen und viele Solisten aus den eigenen Reihen – an der Vorbereitung und Gestaltung beteiligt.

Hex in the City – ein magisches Musical aus der Feder von Heike Weis entführt die Zuschauer in märchenhafte, aber auch turbulente Szenen. Anspruchsvolle Chorlieder mit überraschenden Choreografien sorgen für spannende Unterhaltung.

Im Mittelpunkt steht ein Beauty-Salon, in dem magische Kräfte wirken. Mehrere Männer erliegen dem Zauber der drei attraktiven Salon-Inhaberinnen, was ihren Frauen zu weit geht. Ist hier womöglich Hexerei im Spiel? Ein gefährliches Spiel beginnt….

Auch die Kinderchor-Gruppen sowie der Jugendchor haben einen großen Anteil am Geschehen. Da wird noch nichts vorab verraten. Auf jeden Fall ist Hex in the City ein Musical für Freunde und Kenner der Chormusik, für Familien und auch für Kinder, die das Stückgenießen werden.