Musical "Into the Woods JR." der Stuttgart Players

Die Gruppe junger amerikanischer Darsteller*innen präsentiert unter der Leitung von Elaine Sepani eine Neuinterpretation klassischer Märchen der Brüder Grimm. Die Inszenierung wurde in Deutschland entwickelt und ist vom Schwarzwald inspiriert.

Die Jugendadaption des preisgekrönten amerikanischen Musicals „Into the Woods“ verbindet bekannte Märchenmotive mit musikalischen und erzählerischen Elementen. Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung verschiedener Geschichten, in denen Wünsche und deren Konsequenzen thematisiert werden. Zum Figurenensemble gehören unter anderem Aschenputtel, Rotkäppchen, Jack mit seiner Bohnenranke sowie Rapunzel. Die Inszenierung kombiniert Gesang, Schauspiel und narrative Elemente zu einem zusammenhängenden Bühnenerlebnis.

Musik und Liedtexte von Stephen Sondheim

Drehbuch von James Lapine

Originalregie am Broadway: James Lapine

Orchestrierung: Jonathan Tunick

„Into the Woods JR." wird in besonderer Vereinbarung mit Music Theatre International, New York, NY, präsentiert. Sämtliches autorisiertes Material wird von Music Theatre International, New York, NY, bereitgestellt.