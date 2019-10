Musical Meets Rock 2019

Anything for Love-Edition mit Stargast Alexander Melcher & dem SAP Sinfonieorchester.

Die beiden „Sandhäuser Jungs“ Sascha Krebs und Rainer Kraft bereichern seit vielen Jahren die Musik- Landschaft mit außergewöhnlichen Stimmen und grandiosen Live-Shows. Jahrelange Erfahrung und ein Gespür für das, was ein Publikum will, sind Garant für ein außergewöhnliches Event. Speziell die Symbiose aus Musical und Rock begeistert die Fans!

Als Stargast konnten wir Alexander Melcher gewinnen. Nach seiner Schauspiel- und Gesangsausbildung in Hamburg war Alex Gast auf zahlreichen deutschen und internationalen Bühnen. Dort spielte er Hauptrollen in Shows wie Tanz Der Vampire, Rent, Elisabeth, Bat Out Of Hell, Rock Of Ages, Jesus Superstar, Tabaluga & Lilli, Little Shop Of Horrors, The Who’s Tommy, oder Rockville. Seine größten Erfolge feierte er in der Rolle des Udo Lindenberg in Hinterm Horizont und als Galileo in der deutschen Erstaufführung von We Will Rock You.

Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr Musical meets Rock wieder um die Klänge des großartigen SAP Sinfonieorchesters bereichert wird. Der Spielplan des SAP Sinfonieorchesters ist vielfältig:

klassische Orchesterwerke stehen neben ausgefallenen Formaten, Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten neben Konzerten mit hochrangigen Solisten. Filmmusik und Symphonic Rock runden das Angebot ab. Hierbei werden den Konzertbesuchern stets Klangerlebnisse von herausragender Qualität geboten.

Auch in diesem Jahr wieder dabei: der Travestiestar Céline Bouvier aus Mannheim, die aus zahlreichen Musical Produktionen bekannte Julia Berger und last, but not least: das Sahnehäubchen Vanessa. Begleitet werden alle Sänger von einer donnernden 7-köpfigen Band unter der Leitung von Martin Preiser.

Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr wieder die bezaubernde Alexandra Philipps.