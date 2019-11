Musical meets Rock goes unplugged

TWO SOULS... ... „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“ – dieses Zitat aus dem FAUST von Johann Wolfgang von Goethe beschreibt treffend den Grundgedanken hinter diesem musikalischen Projekt.

Somit war es auch maßgebend für die Namensgebung – TWO SOULS. Anders als bei Goethe will sich hier allerdings nicht „die eine von der andern trennen“, sondern TWO SOULS hat es sich zum Ziel gemacht zwei auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Musikstile zusammenzuführen - das Musical und die Rockmusik. Seit frühester Jugend ist die Rock-Musik ein wesentlicher Bestandteil Hannes Stafflers Lebens und Bands wie Queen, Bon Jovi und AC/DC waren nicht nur seine damaligen Helden, sondern begeistern ihn mit ihrer Musik nach wie vor.

Durch seinen Beruf als Sänger hat er mit der Zeit allerdings auch das Musiktheater und vor allem das Genre Musical kennen und schätzen gelernt und so kam ihm die Idee diese beiden Musik-Stile, die hauptsächlich sein künstlerisches Leben bestimmen, in einem musikalischen Cross-Over Projekt zu vereinen. TWO SOULS vereint Hannes Staffler mit einer herausragenden Band und namhaften Gastsängern, die es sich zum Ziel gemacht haben beide Musikstile endgültig zusammenzuführen und die Grenzen dazwischen zu überwinden. Seien Sie dabei und erleben Sie live mit wie gefühlvolle Musical-Melodien und die Klassiker der Rockgeschichte in einem einzigartigen musikalischen Event aufeinander treffen.