Musicalfans aufgepasst. Wer einmal bei den Konzerten von Kristin Backes und Christoph Apfelbeck „blutgeleckt“ hat, kommt nicht mehr los. Ob als Fan oder Darsteller. Mit ihrem neuen Konzert Musical Memories wollen die beiden Künstler in Erinnerungen der schönsten Musicalmelodien schwelgen aber auch die einen oder anderen Music Memories in extravagantem Gewand zum Leben erwecken.

Das Musicalduo kommt nach bereits drei erfolgreichen Konzerten im Theaterhaus wieder zurück. Am 13.09.2026 heißt es Showtime.

Kristin Backes stand von 2022 -2024 in TANZ DER VAMPIRE als Sarah in Stuttgart und Hamburg auf der Bühne. Davor konnte man sie regelmäßig in Füssen erleben in den Musicals DIE PÄPSTIN, LUDWIG2 oder auch ZEPPELIN. Durch Hogwarts geisterte und spukte sie bei HARRY POTTER UND DAS VERWUNSCHENE KIND als Maulende Myrte in Hamburg herum. Zuletzt stand sie als Constanze im Musical MOZART im Rahmen der Chinatour auf der Bühne.

Christoph Apfelbeck war von 2020-2024 bei dem Musical TANZ DER VAMPIRE und neben seiner Position als Nightmare Solist als Graf von Krolock und Herbert zu sehen. Er schaut auf eine beeindruckende Karriere zurück und war schon in den Erfolgsmusicals wie REBECCA, ELISABETH und DIE 3 MUSKETIERE zu erleben. Zuletzt konnte man ihn im Musical HAIRSPRAY als Edna Turnblad erleben.

Seit Mai 2026 stehen sie beide im Musical RUDOLF am Festspielhaus Neuschwanstein wieder zusammen auf der Bühne.

Es erwartet sie ein aufregender und spannungsvoller Musicalabend mit den Evergreens des Genres, humorvollen und interaktiven Moderationen, sowie unbekannten und berührenden Melodien. Das Ganze umrahmt von einer fulminanten Live-Band.

Seid bereit!