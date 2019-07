Musical „Naaman – ein General wird gesund“

70 Minuten packendes Musicalerlebnis für die ganze Familie! Das Musical „Naaman“ wird deutschlandweit von über 1 200 Kindern in 19 Camps eingeübt. Einer dieser Projekt-Chöre tritt im Sparkassen Carré auf.

Das Musical basiert auf einer biblischen Geschichte: In der Hoffnung, von seinem unheilbaren Aussatz geheilt zu werden, nimmt der aramäische General Naaman die weite Reise nach Israel auf sich. Denn dort soll es angeblich einen Propheten geben, der heilen kann. Doch die Behandlung, die ihm der Prophet Elisa vorschlägt, will dem stolzen Naaman ganz und gar nicht gefallen. Können ihn seine Begleiter davon überzeugen, das Ungewöhnliche zu wagen?

Das Musical ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit des Adonia-Gründers und Texters Markus Hottiger mit dem bekannten Pianisten David Plüss. Das Duo lässt diese spannende Geschichte in 12 Songs lebendig werden: Humorvolle Theaterszenen, tiefgründige Texte, tolle Effekte, Tanz- und Pantomime-Einlagen. Und der Funke der talentierten und motivierten Adonia-Juniors wird garantiert auf das Publikum überspringen. Adonia ist ein Kinder-Projektchor. 70 Kinder treffen sich jeweils zu einem Musicalcamp und üben in nur fünf Tagen unter Betreuung von geschulten Mitarbeitern das Konzertprogramm ein. Zwei Auftritte am Ende des Camps bilden den Höhepunkt. Veranstalter dieser Aufführung ist das Familienzentrum Kreuzkirche Tübingen e.V., ein Verein, der eine Kindertagesstätte betreibt und weitere, für Familien interessante, Veranstaltungen anbietet. Adonia e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musical-Projekte und Ehrenamtliche führen die Freizeiten durch. Die Arbeit wird finanziert durch Teilnehmerbeiträge und Spenden.