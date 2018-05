Musical Night 2018

Colby Thomas kommt aus der Wiege des Musicals New York und wurde nach einer bereits sehr erfolgreichen Karriere in New York und weiteren Teilen der USA als Hauptdarstellerin für die Produktion von "Das Phantom der Oper" von Andrew Lloyd Webber nach Hamburg engagiert. Dort trug sie 9 Jahre als "Christine" enorm zum Erfolg dieser Show bei.Neben diesem Engagement hat sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit bekannten Dirigenten, u.a. Ludwig Güttler, entwickelt, so dass sie immer wieder als Konzert-Solistin engagiert wird.Weitere Höhepunkte ihrer Karriere waren neben zahlreichen Fernsehauftritten z.B. bei der Bambi-Verleihung eine große Rolle in einem TV-Special über Andrew Lloyd Webber, Charity - Veranstaltungen mit Franz Beckenbauer und Uwe Seeler, und mehrere Solo-Auftritte a-capella für die Boxweltmeisterschaften von Sven Ottke, live gesendet auf RTL. Eher außergewöhnlich war wohl das Engagement für die Hochzeit von Michael Schumacher.Seit August 2004 folgte sie dem Ruf der New York State University Oneonta in New York, wo sie die kommenden Musical-Stars ausbildet.