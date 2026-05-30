Musical Night 2026

Eine Reise durch die Welt der Musicals.
Das fünfköpfige Star-Ensemble zeigt eine perfekte Show mit neuem Programm und wird von der Axel Törber Band live begleitet.
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Naturtheater Hayingen Naturtheaterweg 1, 72534 Hayingen
Theater & Bühne
Naturtheater Hayingen Naturtheaterweg 1, 72534 Hayingen
Eine Reise durch die Welt der Musicals.
Das fünfköpfige Star-Ensemble zeigt eine perfekte Show mit neuem Programm und wird von der Axel Törber Band live begleitet.
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