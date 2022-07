Musical Night mit Axel Törber Band

Wie schon mehrmals in der Vergangenheit findet wieder traditionell die »Musical Night« im 600 Sitzplätze fassenden Burggraben auf Schloss Stetten statt. Es gastiert ein internationales Starensemble, welches von der Axel Törber Band begleitet wird. Unter der Regie der Hauptdarstellerin aus »Das Phantom der Oper«, dem Musical-Star Colby Thomas aus New York, werden bekannte Darsteller ein gekonnt zusammengestelltes Programm präsentieren. Hoch aktuell wird im Programm z.B. ein Ausschnitt aus Elton Johns Musical »Billy Elliot« geboten. Auch die Musicals auf deutschen Bühnen wie »Tarzan«, »Wicked – die Hexen von Oz«, »Der Schuh des Manitu«, »Dirty Dancing« und das neu komponierte Liebesduett aus »Starlight Express« werden nicht fehlen. Bewährte Erfolge wie »Ich war noch niemals in New York«, »Der König der Löwen«, »Mamma Mia«, »Elisabeth«, »We will rock you« sowie die Klassiker »Phantom der Oper«, »Evita«, »Cats« und »Cabaret« stehen auf dem Programm.