The Famous Door on Swing Street (UA)

Anna und Mike erfüllen sich ihren Traum: Sie ziehen nach New York, in "die Stadt, die alles hat, die niemals schläft, die immer wacht".

Während Mike seine Gitarre schnell gegen einen Schlips eintauscht und eine rasante Karriere als Investmentbanker startet, gerät die vernachlässigte Anna in ihrem Versuch, als DJane Fuß zu fassen, immer mehr aus dem Tritt. Da entdeckt sie bei ihren Streifzügen durch Manhattan einen alten Plattenladen. Die Besitzerin Doris erzählt ihr von der "Swing Street", die sich hier in den 30er-Jahren befand – ein legendärer Hot Spot des Jazz, voller Clubs, Varietés und "Speakeasies", den "Flüsterkneipen", in denen während der Prohibition illegal Alkohol ausgeschenkt wurde.

Durch eine versteckte Tür landet Anna unversehens in der Vergangenheit. In der Swing Street gerät sie mitten in das pulsierende Leben der 30er-Jahre, in einen Wirbel von Leidenschaft, Jazz und harten Drinks – und an den lässigen Tänzer Pete. Bald steht die junge Frau zwischen den zwei Welten und muss sich entscheiden: Der Traum der Swing Street oder die Realität der Gegenwart, Pete oder Mike?

Gastspiel des Stadttheaters Fürth in Kooperation mit Wavehouse Entertainment GmbH