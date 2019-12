Ob "König der Löwen", "Cats" oder "Das Dschungelbuch" - in vielen Musicals spielen Tiere die Hauptrollen. Sieben- bis Zehnjährige lernen die für diese Musicals typischen Moves und schlüpft in die Rollen von Affen, Katzen und Bären. Daraus entsteht eine Tanzchoreografie mit Gesang, die am Ende präsentiert wird.