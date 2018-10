MusicalLadies & Friends

Eine Produktion der Stadthalle Balingen mit Beatrix Reiterer, Melanie Gebhard, Hannes Staffler, Nicolas Tenerani und fünfköpfiger Live Band unter der Leitung von Andreas Pabst.

An diesem Abend laden die zwei bekannten Musicaldarstellerinnen Beatrix Reiterer (Phantom der Oper, Evita, West Side Story) und Melanie Gebhard (Wicked, Ghost, Ich war noch niemals in New York) – die Erste wohnhaft, die Zweite geboren im Ländle – zu einer Musicalgala ein, die extra für die Stadthalle Balingen produziert wurde.

Als Gäste konnten die MusicalLadies die Musicalsänger Hannes Staffler (Rocky, Rebecca, We will rock you) und Nicolas Tenerani (Tanz der Vampire) gewinnen. Beide standen schon in diversen Produktionen in Stuttgarter Musicals auf der Bühne und haben somit auch einen Bezug zum Ländle. Genau wie all die Hits, die sie gemeinsam mit der fünfköpfigen Live Band zum Besten geben werden. Alle Stücke des Abends stammen aus Musicals, die schon in der Musical-Hochburg Stuttgart liefen, so z.B. Tanz der Vampire, Phantom der Oper, Mamma Mia, We will rock you und viele mehr.

Lassen Sie sich diesen Abend nicht entgehen und tauchen Sie mit den Künstlern für zweieinhalb Stunden in die Welt der Musicals ein.