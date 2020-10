MusicalLadies & Friends – unplugged Nach dem großen Erfolg im November 2019 laden die zwei bekannten Musicaldarstellerinnen Beatrix Reiterer („Phantom der Oper“, „Evita“, „West Side Story“) und Melanie Gebhard („Wicked“, „Ghost“, „Ich war noch niemals in New York“) zum dritten Mal in Folge in die Stadthalle ein. Dieses Mal mit einem Konzert ganz besonderer Art. Gemeinsam mit ihrem Gast, dem jungen Balinger Sänger Christian (Chrissi) Bock, der vor kurzem seinen Abschluss als Musicaldarsteller absolvierte und zurzeit eigentlich in Hamburg in „Harry Potter und das verwunschene Kind“ auf der Bühne stehen sollte, präsentieren die drei Sängerinnen und Sänger sehr ehrlich und direkt Songs, die ihnen ganz besonders am Herzen liegen. Begleitet werden sie virtuos von Matteo Rosetto an der Gitarre und Andreas Pabst am Piano, die bereits bei den ersten beiden Konzerten der MusicalLadies mit dabei waren.

75 Minuten Gesang, Musik und Emotionen pur. Lassen Sie sich dieses Live-Event nicht entgehen!