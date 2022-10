MusicalLadies & friends

Eine Produktion der Stadthalle mit den MusicalLadies Beatrix Reiterer und Melanie Gebhard, Nikolaj Alexander Brucker, Christian Bock, Vanessa Haug sowie der Live-Band unter der Leitung von Andreas Pabst.

Nach der erfolgreichen Ausgabe der Cinemaedition im November 2021 laden die zwei bekannten Musicaldarstellerinnen Beatrix Reiterer („Phantom der Oper“, „Evita“, „West Side Story“) und Melanie Gebhard („Wicked“, „Ghost“, „Ich war noch niemals in New York“) zu einer zweiten „Kino-Edition“ mit vielen neuen Melodien ein.

Für diese fünfte Auflagen der Musicalgala, die extra für die Stadthalle Balingen konzipiert wurde, konnten die MusicalLadies wieder tolle Gäste gewinnen. So z.B. Nikolaj Alexander Brucker, Solist am Theater Bielefeld, Filmschauspieler (u.a. Tatort) und Sänger („Jesus Christ Superstar“, „Phantom der Oper“, „Hair“). Auch unsere Nachwuchstalente aus dem Ländle, Christian Bock („Harry Potter und das verwunschene Kind“) und Vanessa Haug werden wieder mit von der Partie sein. Gemeinsam mit weiteren kleinen Talenten und der fünfköpfigen Liveband werden die MusicalLadies Hits präsentieren, die man aus erfolgreichen Kino- und Animationsfilmen kennt, die aber auch bekannte oder weniger bekannte Musicals sind. U.a. Greatest Showman, Aladdin, Hair & Mary Poppins.

Lassen Sie sich diesen Abend nicht entgehen und genieße Sie für zweieinhalb Stunden atemberaubende Stimmen, die die schönsten Melodien aus Film und Musical zum Besten geben.

JUNGE BESUCHER: Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.