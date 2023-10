MusicalLadies & friends

Eine Produktion der Stadthalle mit den MusicalLadies Beatrix Reiterer und Melanie Gebhard, Vanessa Haug, Christian Bock und dem Gaststar Frank Winkels sowie der Live-Band unter der Leitung von Andreas Pabs

Die beliebtesten Songs aus 5 Jahren und 5 Konzerten mit den MusicalLadies Melanie Gebhard („Wicked“, „Ghost“, „Ich war noch niemals in New York“) und Beatrix Reiterer („Phantom der Oper“, „Evita“, „West Side Story“). Dabei sind Hits aus Musicals, wie Tanz der Vampire, König der Löwen, We Will Rock You, Phantom der Oper, Mamma Mia und vielen mehr. In dieser sechsten Auflagen der Musicalgala, die extra für die Stadthalle Balingen konzipiert wurde, werden auch wieder unsere Nachwuchstalente aus dem Ländle, Christian Bock („Harry Potter und das verwunschene Kind“) und Vanessa Haug mit von der Partie sein. Gemeinsam mit dem Stargast Frank Winkels („Shrek“, „LUTHER“, „Mamma Mia“) und der fünfköpfigen Liveband werden die MusicalLadies in den unterschiedlichsten Konstellationen, ob als Solo, Duett, Terzett oder im Medley, die schönsten Musicalmelodien präsentieren und dafür sorgen, dass Sie einen unvergesslichen Abend erleben. Ein Hochgenuss für Ohren und Augen und gute Laune ist garantiert.

JUNGE BESUCHER: Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.