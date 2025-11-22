MusicalLadies & Friends

Musical-Gala.

Alle Jahre wieder und doch ganz neu! Melanie Gebhard und Beatrix Reiterer präsentieren mit ihren Gästen einen Abend voller Hits aus den bekanntesten Musicals. Von Wicked über Elisabeth, bis hin zu Saturday Night Fever, Die Eiskönigin, Tarzan und vielen anderen mehr.

Neu auf der Bühne steht in dieser achten Auflage der Musicalgala Florian Soyka („Tanz der Vampire“, „Die Schöne und das Biest“, „Die Päpstin“). Wieder mit dabei sind Christian Bock („Abenteuerland“, „Harry Potter und das verwunschene Kind“) und Vanessa Haug.

Die drei Friends unterstützen die MusicalLadies in unterschiedlichsten Konstellationen, ob als Solo, Duett, Terzett oder im Ensemble Medley. Für den perfekten Klang sorgt die fünfköpfige Band, um die größten Hits aus Musical und Co zu präsentieren. Da die Einführung des Tanzensembles, letztes Jahr, so ein riesiger Erfolg war, werden die Sänger und Sängerinnen auch dieses Jahr wieder von 8 Tänzerinnen unterstützt. Ein Hochgenuss für Ohren und Augen und gute Laune garantiert.