MusicalLadies & Friends

Die Musical-Gala der Stadthalle Balingen mit einer abwechslungsreichen Auswahl bekannter Songs aus der internationalen Musicalwelt.

Unter dem Motto „Alle Jahre wieder und doch ganz neu“ gestalten Melanie Gebhard („Wicked“, „Ghost“) und die MusicalLady Carina Smerdon („Ich war noch niemals in New York“, „Evita“), die seit diesem Jahr Teil der Produktion ist, gemeinsam mit ihren Gästen einen vielseitigen Abend. Auf dem Programm stehen Titel aus Musicals wie „Wicked“, „Cats“, „Moulin Rouge“, „Mamma Mia“, „Flashdance“ oder „Robin Hood“.

Als „Friends“ wirken erneut Christian Bock („Abenteuerland“, „Harry Potter und das verwunschene Kind“, „Die Weiße Rose“) und Vanessa Haug („Footloose“, „Anastasia“, „ABBAmaniac“) mit. Erstmals ergänzt Karl Grunewald („Elisabeth – Die Legende einer Heiligen“, „12 Tenors“, „The X-Tenors“) die Besetzung.

In wechselnden Formationen – vom Solo bis zum Ensemble – entsteht ein facettenreiches musikalisches Programm. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von einer fünfköpfigen Live-Band unter der Leitung von Andreas Pabst. Ein zehnköpfiges Tanzensemble sorgt zusätzlich für eine visuelle Umsetzung der musikalischen Darbietungen. Die Musical-Gala verbindet damit musikalische Qualität mit unterhaltsamer Bühnenpräsenz und bietet einen Einblick in die Vielfalt des Genres.