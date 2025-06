MusicalLadies & Wolfgang Fischer

Ein atmosphärisches und persönliches Programm, in dem sich die Liebe zur Musik auf das Publikum sicher überträgt. Genau richtig für einen lauen Sommerabend im Freien.

Die beiden MusicalLadies Melanie Gebhard und Beatrix Reiterer, bekannt aus zahlreichen namhaften Musicals und ihrer Gala „MusicalLadies & Friends“, die jährlich in der Stadthalle Balingen über die Bühne geht, nehmen das Publikum mit in die Welt ihrer Lieblingssongs. Ein buntes Programm verschiedenster Soli und Duette aus Chanson, Pop und Musical, begleitet am Klavier von Wolfgang Fischer.