MUSICALLADIES & FRIENDS - DIE MUSICAL-GALA #IMLÄNDLE!

Mit den größten Hits aus weltbekannten Musicals wie Mamma Mia, König der Löwen, Ghost, We Will Rock You, Rocky Horror Show, West Side Story und vielen weiteren

Eine Produktion der Stadthalle mit den MusicalLadies Beatrix Reiterer & Melanie Gebhard, den Gastsängern Martin Pasching, Frank Winkels sowie der Live-Band unter der Leitung von Andreas Pabst.

Nach der sensationellen Premiere im November 2018 haben sich die beiden professionellen Musicaldarstellerinnen Beatrix Reiterer und Melanie Gebhard zusammen mit dem Team der Stadthalle für eine Fortsetzung dieses Formates entschieden. Bei der Neuauflage mit den hochkarätigen Gästen Martin Pasching und Frank Winkels erwartet die Besucher in einer rund zweieinhalbstündigen Gala ein rasanter Querschnitt durch die Welt der Musicals. Solo und Duette wechseln mit choreografierten Ensembleszenen und sorgen so für Abwechslung. Rockige Titeln folgen emotionalen Momenten und nehmen die Besucher auf eine musikalische Reise voller Gefühl.

Die Wahl-Balingerin Beatrix Reiterer stand viele Jahre in zentralen Musicalrollen (Phantom der Oper, Evita, West Side Story) im In- und Ausland auf der Bühne. Melanie Gebhard stammt aus dem Zollernalbkreis und war zuletzt Solistin bei Stage-Entertainment in Stuttgart und Berlin (Ich war noch niemals in New York, Wicked und Ghost).

Lassen Sie sich diesen Abend nicht entgehen und tauchen Sie mit den Künstlern für zweieinhalb Stunden in die Welt der Musicals ein.