MusicVille: “7Dice“ - Cover Band

MusicVille, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die dritte Runde!

Auch dieses Jahr verwandelt sich das Reiterstadion wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 16. Juni bis 28. Juli 2026 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

Seit zehn Jahren rockt die Band 7DICE die Bühne und begeistert mit ihrem vielfältigen Repertoire ein breites Publikum. Die Band verspricht unvergessliche Konzerterlebnisse und interaktive Mitmachmomente, bei denen die Fans Teil der Show werden. Mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz und musikalischer Authentizität hat sich 7DICE einen Namen in der Musikerszene gemacht. Egal, ob sich die Zuschauer nach den Hits der 90er sehnen, nach kraftvollem Rock oder einfach nur nach einer Nacht voller Tanz und Spaß – 7DICE liefert. Was die Band besonders macht, sind die interaktiven Elemente während ihrer Konzerte. Die Musiker verstehen es, das Publikum einzubeziehen und garantieren, dass jeder Moment zählt. Ob durch Mitsingparts, gemeinsame Choreografien oder andere Überraschungen – die Fans werden Teil des Geschehens und tragen zur einzigartigen Atmosphäre bei.