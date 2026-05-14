MusicVille: “ABBAlution“- ABBA Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die dritte Runde!

Auch dieses Jahr verwandelt sich das Reiterstadion wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 16. Juni bis 28. Juli 2026 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

DIE Kultband der 70er ist ABBA! Scheinbar endlos ist der Erfolg bis heute bei allen Generationen, zwei mega erfolgreiche Mamma Mia Filme sind der Beweis. Grund genug für die 70iger Formation YVOLUTION, dieser einzigartigen Band ein Special zu widmen und sich in ABBAlution zu verwandeln... Seit 2011 huldigt YVOLUTION den 70ern. Im authentischen Outfit, mit Originalsound und konsequent live versteht es die Band, das schrille Jahrzehnt mit Disco-Pop und Glam Rock wieder aufleben zu lassen. Und ABBA ist natürlich untrennbar verbunden mit den 70ern. 1974 begann mit "Waterloo" der Siegeszug und es folgten unzählige Welthits. ABBAlution präsentiert selbstverständlich alle wichtigen Songes, von "Mamma Mia" und "Dancing Queen" über "Souper Trouper", "The winner takes it all", "Fernando" bis hin zu "Thank you for the music", da glänzen die Augen der Fans! Um den Zauber ABBA auf die Brühne zu bringen, braucht es professionelle Musiker und Sängerinnen, die perfekt aber auch mit eigener Note den zweifellos unnachahmlichen Sound in Live-Feeling zu verwandeln. ABBBalution macht genau das mit Begeisterung und Hingabe!