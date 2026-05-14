MusicVille: “Abenteuerland“ PUR Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die dritte Runde!

Auch dieses Jahr verwandelt sich das Reiterstadion wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 16. Juni bis 28. Juli 2026 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

PUR ist ein Phänomen. Seit über 30 Jahren hält sich die schwäbische Band um Sänger Hartmut Engler im Musikgeschäft - und immer noch begeistert sie die Massen. Über kaum eine Band wird so kontrovers diskutiert wie über PUR. Dennoch sind PUR mit über 12 Millionen verkauften Tonträgern und ausverkauften Tourneen eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste deutsche Band. Seit fast 15 Jahren gibt es die Alternative für alle PUR Konzert Süchtige, die in den berühmten und viel zu langen PUR Konzert Pausen nicht auf PUR verzichten wollen: Abenteuerland – Die PUR Coverband. Abenteuerland - Die PUR Coverband nimmt mit auf eine eigene Reise von "Drachen sollen fliegen", "Lena" "Wenn sie diesen Tango hört" bis zu "Funkelperlenaugen." "Du kannst flippen, flitzen, fliegen und das größte Pferd kriegen. Du kannst tanzen, taumeln, träumen.