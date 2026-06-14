MusicVille: “DIRTY DEEDS“ - AC/DC Tribute Band

MusicVille, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die dritte Runde!

Auch dieses Jahr verwandelt sich das Reiterstadion wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 16. Juni bis 28. Juli 2026 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

DIRTY / DEEDS haben sich zum Ziel gesetzt, mehrheitlich AC/DC- Stücke aus der „guten alten Zeit“ zu spielen. Das Repertoire umfasst sämtliche Titel der ersten fünf LP's und der australischen Veröffentlichungen. Seit 25 Jahren gibt es hier keine Kopien, sondern AC/DC mit Seele, Schweiß und einem Hauch Wahnsinn! Wir sind DIRTY DEEDS, eine Truppe verrückter Musiker, die den Geist von AC/DC nicht einfach nur einfängt. Unsere Show ist kein Nostalgie-Trip, sondern eine wilde, ungezähmte Rock’n’Roll-Party, bei der ihr die Songs auf eine Art erlebt, die ihr so noch nicht gehört habt. Von „Highway To Hell“, “T-N-T“ über „Sin City“ bis zu „Let There Be Rock“, “Girls Got Rhythm”, “Ride On” oder “The Jack” interpretieren DIRTY / DEEDS die Songs in einer gekonnten Mischung aus Authentizität, Spontanität und Humor, ohne dabei Gefahr zu laufen, in stupides Nachspielen zu verfallen.