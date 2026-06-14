MusicVille: “SAD“ - Metallica Tribute Band

MusicVille, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die dritte Runde!

Auch dieses Jahr verwandelt sich das Reiterstadion wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 16. Juni bis 28. Juli 2026 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

S.A.D. aus Italien zählen seit Jahren zur absoluten Spitze der internationalen Metallica Tribute-Szene und stehen 2026 stärker denn je auf Europas Bühnen. Was S.A.D. auszeichnet, ist nicht nur musikalische Präzision, sondern ein kompromissloser Live-Anspruch. Die Band bringt die Wucht, Dynamik und Energie der größten Metalhymnen der Rockgeschichte mit maximaler Intensität auf die Bühne und reproduziert Sound, Arrangement und Atmosphäre mit einer Detailtreue, die selbst eingefleischte Fans überzeugt. Jeder Auftritt ist eine Hochspannungsproduktion aus brachialen Gitarren, druckvollem Rhythmusfundament, messerscharfen Riffs und einer Bühnenperformance, die das Publikum vom ersten Ton an mitreißt. Das Programm liest sich wie ein Best-Of der Metal-Geschichte: Klassiker wie Enter Sandman, Master of Puppets oder One treffen auf Fan Favoriten aus allen Schaffensphasen der legendären US Band. S.A.D. decken das gesamte musikalische Spektrum ab und verwandeln jedes Konzert in eine durchgehende Hitshow mit Maximalem Live-Druck und echten Gänsehautmomenten.

**S.A.D. live 2026 bedeutet: Maximale Energie, kompromissloser Sound und eine Tribute-Show, die europaweit Maßstäbe setzt.