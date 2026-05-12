MusicVille 1/6 "Alex im Westerland"

MusicVille kommt nach Vaihingen an der Enz. In einer sechsteiligen Reihe (ab 24.06. immer mittwochs) bringt das Unternehmen Evenlog aus Leonberg verschiedene Cover- und Tribute-Bands auf das Häcker-Areal nach Vaihingen.

Bitte verzichten Sie auf die Anreise mit dem Auto und nutzen lieber den ÖPNV oder das Fahrrad, da die Parkplätze begrenzt sind!

Teil 1/6:

Die Frankfurter Band versteht es spielend, die Stimmung zum Kochen zu bringen und legt nebenbei großen Wert darauf, die Zuschauer mit einzubeziehen: Das Publikum wird so zum festen Bestandteil der Show gemacht.

„Unrockbar“ bleibt garantiert niemand! Bei aller Partytauglichkeit liegt ein weiterer Schwerpunkt der vier erfahrenen Musiker aber auch auf einer musikalisch anspruchsvollen und klanglich authentischen Performance.

Dabei kommen Ärzte-typische mehrstimmige Gesänge, Hosen-typische Gitarrensoli oder auch mal eine Soloakustikgitarre zum Einsatz. Egal ob im Club, auf Open-Air-Festivals, auf Stadtfest oder Privatparty: Die Band schafft es jedes Mal auf´s Neue, dass sowohl Musikliebhaber als auch Feierwütige von jung bis nicht

mehr ganz so jung voll auf ihre Kosten kommen.