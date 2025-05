MusicVille: BlinkDay - Green Day&Blink-182 Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die zweite Runde! Nach dem begeisternden Start im vergangenen Jahr, verwandelt sich das Reiterstadion auch in 2025 wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 24. Juni bis 29. Juli 2025 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

Blink Day ist eine Tribute-Band der Extraklasse, die den legendären Punkrock-Sound von Green Day und Blink-182 auf die Bühne bringt.

Mit der gleichen kraftvollen Besetzung wie bei den bekannten The Sunny Boys haben sich Blink Day europaweit einen Namen gemacht und begeistern Fans mit einer authentischen Hommage an zwei der größten Punkrock Ikonen unserer Zeit.

Wie der Name Green Day & Blink-182 Tribute schon verrät, präsentiert Blink Day die größten Hits beider Bands – von den Anfängen bis hin zu aktuellen Erfolgen. Die Show ist vollgepackt mit energiegeladenen Songs wie, All the Small Things, American Idiot, Basket Case, Adam’s Song, Boulevard of Broken Dreams, First Date und vielen weiteren Klassikern, die die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Die vier Mitglieder von Blink Day harmonieren perfekt miteinander und lassen ihre Spielfreude in jede Note fließen. Jeder Song wird stolz, 100% live und mit einer ordentlichen Prise Verrücktheit performt, was die Show zu einem echten Erlebnis macht. Mit Blink Day erwartet das Publikum eine mitreißende, energiegeladene Tribute-Show, die den Geist des Punkrocks feiert und für ein unvergessliches musikalisches Highlight sorgt.