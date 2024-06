Exkursion zum Leonberger Klärwerk

Wir werden von Herrn Reiter (Leiter der Stadtentwässerung) empfangen, der zusammen mit dem Betriebsleiter durch die Anlage führt. Wir erfahren nicht nur wie das Abwasser gereinigt wird, damit es sauber in die Glems fließen kann. Wir erhalten auch einen Überblick über das verzweigte Netz, in dem die Leonberger Abwässer in die Kläranlage geleitet werden. Dauer ca. 2 Stunden.

Anmeldung: über leonberg.bund.net oder bei

Hubert Blana 07152-21606 / hblana@arcor.de