Alphornklänge in Leonberg

Am 14. Juli um 17 Uhr sind im Pfarrgarten neben der katholischen Kirche St. Johannes d.T in Leonberg ungewohnte Töne zu hören: Die Wollenbachtaler Alphornbläser, eine Gruppe begeisterter Musiker, lassen mit ihren Klängen Erinnerungen an Reisen in die Schweizer Alpen aufleben. Ihr bunt gemischtes Programm beinhaltet neben traditionellen Alphornmelodien auch Arrangements aus Klassik und Unterhaltungsmusik. Lassen Sie sich überraschen. Die Gruppe besteht schon über 10 Jahre und hat bereits einige CDs eingespielt.

Wollen Sie selbst mal versuchen, einem Alphorn Töne zu entlocken? Wenn Sie Blechbläser sind, dann bringen Sie ein Mudstück mit. Vielleicht entdecken Sie bei sich neue Fähigkeiten.

Der Eintritt ist frei. Um eine angemessene Spende wird gebeten.

Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert in der Kirche statt.