Die Sommernachts-Serenade bildet den Höhepunkt aller Konzerte eines Jahres des Barock-Ensemble '83. So auch am 27. Juli 2024 um 19 Uhr in der Steinturnhalle in Leonberg.

In einem abwechslungsreichen Programm hören Sie unter weiteren die folgenden Werke:

Johann Sebastian Bach: Kantate 213 "Laßt uns sorgen, laßt uns wachen",

Antonio Vivaldi: Concerto X in h-moll, Konzert für 4 Solo-Geigen mit dem Orchester,

Johann Friedrich Fasch: Ouvertüre B-Dur,

Albert W. Ketelbey: Persischer Markt,

Georg Philipp Telemann: Concerto grosso B-Dur