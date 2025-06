MusicVille: Everglow-Coldplay Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die zweite Runde!

Nach dem begeisternden Start im vergangenen Jahr, verwandelt sich das Reiterstadion auch in 2025 wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 24. Juni bis 29. Juli 2025 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

Die grandiose Stimmung bei EVERGLOW ist kein Wunder, jagt doch ein Coldplay-Highlight das nächste und die bestens gelaunte Formation schleudert mit ausgezeichnetem Sound ein grooviges Stück nach dem anderen von der Bühne.

Mit dem Sänger und Pianisten Oli Dums hat man einen begnadeten Mann am Start. An der Gitarre wäre Phillip Graf zu nennen, der als Gitarrenlehrer und erfahrener Studiotechniker mit seinem besonderen Hang zur Perfektion in Sachen Sound die Band faszinierend und absolut authentisch klingen lässt. Mit Darien Pfirrmann an der Bassgitarre, steht ein Mann mit viel Bühnenerfahrung auf der Bühne und wird von seinen Kollegen intern als „Rakete“ bezeichnet. Mit Kai Rogowski am Schlagzeug ist EVERGLOW komplett. Kai Rogowski agiert mit einem feurigen Grinsen, wenn er mit aller Spielfreude an seinen Drums wirbeln kann.

Vorgenommen haben sich die Macher schon immer sehr viel und deshalb hat sich die Band zum Ziel gesetzt, der beste Coldplay-Tribute-Act unseres Planeten zu werden. Klingt sehr ambitioniert, ist aber tatsächlich möglich. Deshalb sind die Musiker bei den Songs in Sachen Sound äußerst anspruchsvoll und absolut genau. Gemeinsam mit dem Publikum feiert EVERGLOW die Songs von Coldplay und will ein nicht enden wollendes Feuerfeuer, das jeden Coldplay-Fan vor Freude glühen lässt, entzünden.