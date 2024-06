Württembergische Landesbühne

„Großer Wolf & kleiner Wolf“

Nach einem Buch von Nadine Brun-Cosme.

Ohne dich ist mir langweilig.

Der große Wolf lebte schon immer ganz allein, unter seinem Baum oben auf dem Hügel. Eines Tages tritt plötzlich jemand ganz besonderes in sein Leben – der kleine Wolf, der so klein ist, dass er von weitem aussieht wie ein kleiner Punkt. Von nun an sind die beiden unzertrennlich und überall in der weiten Welt unterwegs. Der große Wolf lernt, zu teilen, und gemeinsam wandern sie durch große Weizenfelder, klettern auf hohe Bäume und frühstücken die leckersten Früchte. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, und sind sich doch ganz ähnlich. Nur gemeinsam erleben sie allerhand spannende Sachen, denn alleine ist es doch ganz schön langweilig.

Die Geschichten vom großen Wolf und dem kleinen Wolf erzählen von Freundschaft, Mut und vom Glück, zu zweit zu sein.

Für Kinder ab 4 Jahren. Dauer: ca. 40 Min.