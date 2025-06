MusicVille: Gun Celebration - Guns N' Roses Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die zweite Runde! Nach dem begeisternden Start im vergangenen Jahr, verwandelt sich das Reiterstadion auch in 2025 wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 24. Juni bis 29. Juli 2025 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

Gun Celebration ist die junge und energiegeladene Tribute-Band aus Italien, die die explosive Musik von Guns N’ Roses mit absoluter Leidenschaft und Authentizität auf die Bühne bringt. Mit beeindruckender Bühnenerfahrung in ganz Europa und einer Show, die bis ins kleinste Detail an die legendäre Rockband angelehnt ist, begeistert Gun Celebration Fans von klassischem Rock und Hard Rock gleichermaßen.

Ob bei den großen Hits wie „Sweet Child O’ Mine“ oder „Paradise City“ – Gun Celebration liefert eine authentische Performance, die das Publikum direkt in die wilden Tage von Guns N’ Roses zurückversetzt. Die Band lässt dabei nichts aus: Kostüme und Perücken, die bis ins Detail den Stil der Originalband treffen, sorgen für ein vollendetes Tribute-Erlebnis.

Mit einer energiegeladenen Show und einer Bühnenpräsenz, die den Spirit von Guns N’ Roses atmet, schafft es Gun Celebration, jede Bühne zu rocken und Fans in die Welt der Rocklegenden zu entführen. Erleben Sie die nächste Generation von Tribute-Künstlern, die Guns N’ Roses zu neuem Leben erwecken!