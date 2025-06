MusicVille: Kerner - Nena Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die zweite Runde! Nach dem begeisternden Start im vergangenen Jahr, verwandelt sich das Reiterstadion auch in 2025 wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 24. Juni bis 29. Juli 2025 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

NENA - ein Name, ein Start, ein Lebensgefühl!

Jeder kennt sie und ihre unverwechselbare Stimme. Sie ist die eine, die ein generationsübergreifendes Publikum begeistert und sich immer treu geblieben ist.

Die Band „Kerner“ präsentiert stilecht und spielfreudig eine Tribute Show, die durch Qualität begeistert.

Die Stimme der Band klingt live so täuschend echt, dass die Illusion entsteht Nena zu erleben. Der druckvolle 80’er Jahre Sound der Band macht das besondere Live-Erlebnis perfekt. Auf der Setliste stehen Songs aus vier Jahrzehnten der erfolgreichsten deutschen Rock & Pop Legende. Eine einzigartige Tribute Band.