Musicville: Queen may Rock- Queen Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die zweite Runde! Nach dem begeisternden Start im vergangenen Jahr, verwandelt sich das Reiterstadion auch in 2025 wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 24. Juni bis 29. Juli 2025 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

QUEEN MAY ROCK ist mehr als eine reine Tribute-Band.

Sie ist nicht als „look-a like“-Band konzipiert, die fünf Profimusiker bringen mit ihrer individuellen Note und unbändigen Spielfreude die pure Energie der Queen-Songs in einer einzigartig dynamischen Show auf die Bühne.

Mit blindem Zusammenspiel, ausdrucksstarken Stimmen und energiegeladenem Entertainment erinnern sie an die Show der legendären britischen Band. „Bohemian Rhapsody“, „I Want It All“, „Barcelona“ – unvergessliche und zeitlose Songs, die auch heute noch jedes Publikum begeistern. Die Musiker von QUEEN MAY ROCK überzeugen seit vielen Jahren bei Open-Air-Festivals, Firmenveranstaltungen oder in Clubs und füllen große Konzerthallen in europaweiten Revival-Shows.