MusicVille: The Street Fighting Men- Rolling Stones Tribute Band

Musicville, das entspannte After-Work-Sommer-Event, geht in die zweite Runde! Nach dem begeisternden Start im vergangenen Jahr, verwandelt sich das Reiterstadion auch in 2025 wieder in eine kleine Musik-Arena.

Von 24. Juni bis 29. Juli 2025 sind immer dienstags verschiedene Tribute-Bands zu Gast.

Verschiedene Foodtrucks sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung, so dass man bestens versorgt ist und in netter Gesellschaft mitten in der Stadt einen schönen Abend verbringen kann.

Celebrating 60 Years of The Greatest Rock'n'Roll Band in The World! "Back To Zero - wir verehren die Wurzeln des Rock'n'Roll"... sagten sich 7 befreundete Musikerinnen und Musiker aus diversen bekannten bayerischen Bands und erfüllten sich und ihren Fans einen musikalischen Traum:

Sie konzipierten ein Projekt namens STREET FIGHTING MEN - The Stones Tribute.

It's only Rock'n'Roll... from the Beginning to now. Eine zeitgeschichtliche Reise der Rolling Stones-Ära - von den wilden 60ern bis in die heutige Zeit. Immer authentisch, aber gleichzeitig mit genügend Freiraum zur eigenen Interpretation und Präsentation. Natürlich in der klassischen STONES-Besetzung: Lead-Gesang, 2 x Gitarre, Bass, Schlagzeug. Und on stage noch mit 2x female Backgroundvocals/ Saxophone.