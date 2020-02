Musik übersetzt

Bryan Benner ist Bariton, Gitarrist und Songwriter. Mit dem Ensemble „The Erlkings“ übersetzt er deutschsprachige Kunstlieder ins Englische, u. a. zum 200. Jubiläum des Konzerthauses Berlin.

In Marbach arbeitet er an Schuberts Schiller-Liedern: Was etwa macht man mit einem Gedicht wie „Die Götter Griechenlands“, über das Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagte, es sei »der Mühe wert, auch hier dies Gedicht nicht nur als Gedicht in seiner schönen Darstellung, seinem klingenden Rhythmus, seinen lebendigen Gemälden oder in der schönen Trauer des Gemüts zu betrachten, aus der es hervorgegangen ist, sondern auch den Inhalt vorzunehmen«?

Für die Veranstaltung bauen wir die Teile unserer Ausstellung „Hegel und seine Freude“, die der Lyrik, der Musik und der Übersetzung gelten, noch einmal im Berthold-Leibinger-Auditorium auf.

Vor der Veranstaltung wiederholen wir um 18.00 Uhr ein Experiment vom Herbst 2019: „Der Troubadourautomat“ – Bryan Benner singt, was Hans Magnus Enzensbergers Poesieautomat (Leihgabe: Sammlung Würth Künzelsau) auf Knopfdruck dichtet. Moderation: Heike Gfrereis.

In Verbindung mit dem Konzerthaus Berlin. Gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung.