MUSIK AM 13. – 21. Komponistenporträt

Jean-Pierre Leguay kommt nach Stuttgart.
Zu Gast im 21. Komponistenporträt ist Jean-Pierre Leguay (geb. 1939), der Klangfarbenzauberer aus Paris. Er studierte bei Olivier Messiaen und notiert seine Werke in Braille, denn er kam blind zur Welt. Im Gespräch mit der Neue-Musik-Expertin Martina Seeber gibt er Auskunft über sein Werk. Interpretationen seiner Kammermusik laden zur Entdeckung eines faszinierenden Œuvres ein. Der französische Grandseigneur der Orgel gibt sogar eine seiner berühmten Improvisationen zum Besten. Da wird selbst, wer Unerwartetes erwartet, noch überrascht werden.
Ausgewählte Werke:
A deux für Vibraphon und Klavier (2023) – dt. Erstaufführung
In illo tempore für Klarinette (2020) – Uraufführung
Passegiata für Violoncello und Klavier – Uraufführung
Orgelimprovisation
Le matin sûrement va venir für Altsaxophon, Klavier und Schlagzeug (2020)
Beteiligte Musiker*innen:
Martina Seeber, Moderation
Dirk Altmann, Klarinette
Libor Sima, Saxophon
Bernhard Lörcher, Violoncello
Lucas Guérin, Schlagzeug
Sabine Sauer, Klavier
Jean-Pierre Leguay, Orgel