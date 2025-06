Am Sonntag Abend des Montmartre Flair Wochenendes (13. Juli 2025) lädt die Stadtkapelle Bad Wimpfen von 18:00-20:00 Uhr zu einem Open-Air-Konzert in den Spitalhof in der Bad Wimpfener Altstadt ein.

Freuen Sie sich auf ein sommerliches, abwechslungsreiches Programm in der schönen Altstadt, und lassen Sie den Tag gemeinsam mit uns ausklingen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Vereinsarbeit wird gebeten.