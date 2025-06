Konzert: Una notte italiana

Ein musikalisches Feuerwerk - atemberaubend, virtuos, temperamentvoll, einfühlsam und auf jeden Fall unterhaltsam wird der musikalische Streifzug von Violinistin Angela Rossel und ihrer Kollegen Manuel Wiencke, Bariton und Mimi Park, Klavier.

Das Programm aus beliebten Melodien der Klassik, Oper bis hin zu legendären Filmklassikern verspricht einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend. So werden sowohl u.a. Kompositionen des venezianischen Meisters A. Vivaldi, des Teufelsgeiger N. Paganini, beliebte Opernmelodien wie G.Verdis „O mio babbino caro“ als auch melancholisch, sentimentale Ohrwürmer wie E. Morricones Liebesthema aus „Cinema Paradiso“ zu hören sein. Die Musiker sind Preisträger verschiedener Wettbewerbe und erhalten regelmäßig Einladungen zu bedeutenden Konzertreihen und Festivals auch außerhalb Deutschlands. So führten Konzerte die Musiker u.a. nach Spanien, die Schweiz, Österreich, Italien, Kroatien, in die Niederlande und in die Vereinigten Arabischen Emirate.