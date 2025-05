Musik am Mühlbergle

Jedes Jahr am Zweiten Juniwochenende bestückt die JKI/Esperanza zusammen mit dem SJR GD die Bühne am Mühlbergle beim legendären Stadtfest in Gmünd mit ausgefallener, anspruchsvoller und alternativer Musik.

Am Freitag, 13. Juni ab 18 Uhr treten diese vier Bands "The Frame", "Hartplatzsession" mit Hardcore Metal , Brutal Death Metal , Slam Death Metal , "Defenders oft the Univers" mit einem mutierenden Organismus aus Punkrock, Hardcore und Rap mit Off-Beat-Einflüssen und "Dr. Aleks und the Fuckers" mit Sexy-Gipsy Balkan Action auf.